27.07.2026 16:07 Nach Angriff auf CSD in Berlin: Wie hoch ist die Anschlags-Gefahr in Chemnitz?

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin fragen sich viele Chemnitzer, wie hoch die Gefahr in ihrer Stadt ist. TAG24 frage beim LKA Sachsen nach.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Deutschland steht nach dem schrecklichen Anschlag auf den CSD in Berlin unter Schock. Ein Mann fuhr mit einem Transporter in eine Menschenmenge. Eine junge Frau starb, mehrere Menschen wurden verletzt. Viele Chemnitzer dürften sich nun fragen: Wie hoch ist die Gefahr eines solchen Anschlages in Sachsens drittgrößter Stadt? TAG24 fragte beim Landeskriminalamt (LKA) Sachsen nach.

Die Anschlags-Gefahr für Chemnitz ist nicht höher oder niedriger als in anderen Städten. © Ralph Kunz "Grundlegend unterscheidet sich die Bedrohungslage für die Stadt Chemnitz nicht von der anderer urbaner Bereiche in Deutschland", teilt ein LKA-Sprecher mit.



Das Landeskriminalamt verweist auf das Bundeskriminalamt (BKA), das die Gefahr bundesweit als "anhaltend hoch" einstuft. "Dieser Einschätzung wird von hier uneingeschränkt gefolgt", so das LKA.



Heißt im Klartext: Egal ob Berlin, Dresden oder eben Chemnitz - die Gefahr wird überall als "hoch" angesehen. Dass es auch in Sachsen mögliche Täter gibt, zeigt ein Polizeieinsatz am Mittwochabend. In Zwickau stürmte das Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.



Wie "BILD" berichtet, soll ein 13-jähriger Syrer im Netz mit einem Anschlag gedroht haben. Daraufhin kam es zum Zugriff.

Mit diesem Transporter fuhr ein Mann in eine Menschenmenge. Bei dem Täter soll es sich um Abdul B. (†21) handeln - ein mutmaßlicher Islamist. © Sebastian Gollnow/dpa

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Anzahl an islamistischen Gefährdern in Chemnitz nicht bekannt