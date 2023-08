11.08.2023 05:41 1.977 Anwohner sauer über Müll: ASR erteilt Abfall eine Abfuhr

An einer Schulbushaltestelle in Chemnitz-Markersdorf haben Unbekannte illegal Müll entsorgt. Nach einem Hinweis an den ASR wurde der Müll abgeholt.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Illegale Müllablagerung im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf. Klaus Hofmann (65) ärgerte sich über Müll in Markersdorf. Er schaltete TAG24 ein, wir alarmierten den ASR. © Maik Börner An einer Schulbus-Haltestelle in der Ludwig-Kühn-Straße hatten Unbekannte Abfall entsorgt. Nach einem Hinweis durch TAG24 entsorgte der ASR das Zeug sofort. Anwohner Klaus Hofmann (65) hatte sich über den Müll geärgert: "Baumaterial, Malerzubehör, Bastelsachen, aber auch ein Aquarium und ein Kopfkissen liegen hier seit Wochen auf dem Gehweg. Das ist eine Riesensauerei." Offenbar waren wegen der Schulferien nicht so viele Buspassagiere über den Abfall gestolpert. Chemnitz Lokal A4 bekommt Schnelladepark für E-Autos: So fix sollen die Fahrzeuge voll sein Doch nachdem sich TAG24 in den Fall eingeschaltet hatte, ging alles ganz schnell."Wir danken für den Hinweis und haben den Abfall sofort abgeholt", sagte ASR-Sprecherin Beate Bodnár (56). Der ASR werde auch das Umweltamt über den Umweltfrevel informieren. Klaus Hofmann war begeistert über die schnelle Reinigung: "Manche Dinge klappen eben, wenn man sich kümmert."

Titelfoto: Maik Börner