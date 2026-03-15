Arbeiten auf Pflasterflächen in Chemnitzer City

Chemnitz - Die Pflasterflächen im Chemnitzer Zentrum sollen nachgesandet werden.

Die Pflasterflächen im Stadtzentrum werden vom Bauhof der Stadt Chemnitz nachgesandet. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Die Arbeiten werden am kommenden Montag und Dienstag vom Bauhof der Stadt Chemnitz durchgeführt.

Davon betroffen sind die Pflasterflächen am Neumarkt, im Umfeld der ehemaligen Galeria Kaufhof, am Markt und auch in den Bereichen Innere Klosterstraße, Bretgasse, Am Rathaus, Düsseldorfer Platz und Webergasse.

"Dabei kann es zu leichten Verschmutzungen und Behinderungen in diesen Bereichen kommen. Es wird um Verständnis gebeten", heißt es aus dem Rathaus.