Wer will ihn haben? Chemnitzer Eislauf-Club will den Nischel loswerden

Chemnitz - Der Nischel soll ausgebürgert werden - natürlich nicht das Karl-Monument an der Brückenstraße, sondern die kleinere Styropor-Variante im Jutta Müller Eissportzentrum. Dafür sucht der Chemnitzer Eislauf-Club nun eine ansprechende Bleibe.

Die Styropor-Version des Karl-Marx-Monumentes war vergangenes Jahr Teil des Eismärchens im Eissportzentrum. © Peggy Schellenberger

In der Trainingshalle im Jutta Müller Eissportzentrum steht neben der großen Eisaufbereitungsmaschine ein Replikat des Karl-Marx-Kopfes aus Styropor. Gut zwei Meter hoch, zwei Meter breit und zwei Meter tief ist der Doppelgänger.

Gebaut wurde das monströse Requisit für die letztjährige Kulturhauptstadt-Edition des Eismärchens.

"Etwa 150 Stunden habe ich dafür gebraucht und einfach nur Fotos zum Vergleich genutzt", so der Erschaffer Christian Pflugbeil (56).

Das mit Putz verspachtelte Kunstwerk lieferte auf dem Eis eine prächtige Kulisse, zusammen mit der bunten Esse, dem Roten Turm und dem 2025er-Leuchtobjekt.