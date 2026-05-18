Rettung für den Chemnitzer Hartmann-Brunnen: Im Herbst soll er wieder sprudeln!

Chemnitz - Zerlegt und demoliert lag der Hartmann-Brunnen jahrelang fast vergessen auf dem Gelände des Chemnitzer Klinikums neben einem Gebüsch. Jetzt strahlt das Kunstwerk des Chemnitzer Formgestalters Horst Hartmann (†85) wieder in alter Pracht.

Horst Hartmann (84) bei einem Chemnitzbesuch an dem von ihm geschaffenen Wasserspiel vor dem Klinikum Chemnitz. © privat

Der 6,8 Tonnen schwere Edelstahlkoloss war 1982 von der Feierabendbrigade des VEB Germania für das Außengelände des damaligen Bezirkskrankenhauses gebaut worden. 2018 musste er einem Erweiterungsbau des Klinikums weichen. Im vergangenen Sommer kehrte er auf Initiative des Chemnitzer Unternehmers Jörg Meinel (61) "nach Hause" zurück.

Mithilfe eines Krans wurden die Teile des Wasserspiels geborgen, nach Altchemnitz in den Germania-Industriepark transportiert und dort beim Nachfolgeunternehmen ASE Apparatebau rundum erneuert.

"Zerlegte Teile wurden wieder zusammengeschweißt. Gestohlene Stücke, wie die oberen Kugelhälften, neu angefertigt. Die Oberflächen mit Glasperlen abgestrahlt", zählt Jörg Meinel auf.

ASE-Chef Alexander Hofmann sagt: "Wir konnten uns an den alten Zeichnungen von Horst Hartmann orientieren. Aber es war auch viel Improvisation dabei."