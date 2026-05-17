Katze oder Hund gefunden? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Chemnitz - Was tun, wenn sich Hund, Katze & Co. selbstständig machen? Hier bekommt Ihr Hilfe, falls Euer Tier entlaufen ist oder Ihr ein fremdes Tier findet.

Das Chemnitzer Tierheim am Pfarrhübel. © Kristin Schmidt

Für Fundtiere ist in Chemnitz das Tierheim am Pfarrhübel zuständig. Hier werden Tiere in Obhut genommen, bis sich der Eigentümer meldet oder ermittelt ist.

Das Tierheim zu informieren, ist aber nicht das Einzige, was ein Finder tun kann, laut der Broschüre "Tiere in Chemnitz". Bei Hunden kann man beispielsweise schauen, ob der Besitzer noch in der Nähe ist, beziehungsweise Anwohner oder Passanten fragen, ob ihnen jemand aufgefallen ist, der seinen Vierbeiner sucht. Eventuell kennt auch jemand die Fellnase.

Doch Achtung: "Frei laufende Hunde, die keinen Menschenkontakt wollen, sollten nicht mit Fangversuchen gestresst werden. Es besteht hier eine akute Verletzungsgefahr, da solche Hunde aus Angst oder weil sie sich bedrängt fühlen, zubeißen können", warnen die Experten.

Wenn sie aber zutraulich sind, kann man auch schauen, ob sie eine Marke haben.