Auch Gas wird günstiger: enviaM senkt Strompreise zum nächsten Jahr deutlich

Chemnitz - Ab 2026 können Kunden des Energieversorgers enviaM und Mitgas mit niedrigeren Kosten für Strom, Gas und Wärmestrom rechnen.

Beim Energieversorger EnviaM stehen die Schalter auf Preissenkung. © dpa/Hendrik Schmidt

Privatkunden zahlen ab Januar für Strom in der Grundversorgung 31,94 Cent pro Kilowattstunde. Das sind knapp 6 Cent weniger als bisher. Die Ersparnis für einen durchschnittlichen Privatkunden mit einem Verbrauch von 2000 Kilowattstunden summiert sich auf rund 96 Euro (11 Prozent) pro Jahr.

Als Grund für die Preissenkung gibt der Energieversorger geringere Kosten bei der Energiebeschaffung und den Netzentgelten an. Die neuen Strompreise gelten für rund 650.000 Kunden im Netzgebiet von Mitnetz Strom in Teilen Sachsens und drei weiteren Bundesländern.

Auch die Erdgaspreise sinken: für Privatkunden um 1,07 Cent pro Kilowattstunde auf 13,07 Cent. Macht 160 Euro weniger für einen Haushalt in der Grundversorgung mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden. Die Preisänderungen betreffen etwa 50.000 Privat- und Gewerbekunden im Netzgebiet von Mitnetz Gas.