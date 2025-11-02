Chemnitzer Tanzlehrerin: Ihr Leben wird zur Romanvorlage

Chemnitz - Tanzlehrerin Batul (23) aus Chemnitz tanzt nicht nur im Leben, sondern auch in der Literatur. Im November 2022 erfüllte sie sich den Traum vom eigenen Tanzstudio in der ERMAFA-Passage. Nun wurde ihr Weg zur Grundlage des Romanes "Out of Line", der nun erschienen ist (18 Euro).

Batul (23) zeigt stolz den Roman "Out of Line", der auf ihrer Lebensgeschichte basiert. © Kristin Schmidt

Der Verlag dahinter, "{heartlines}", hat sich auf Erzählungen spezialisiert, die auf wahren Geschichten basieren.

Batul erinnert sich: "Ich bekam eine Mail von einer Lektorin, ob ich Lust drauf hätte, bei dem Buchprojekt mitzumachen. Ich habe die Mail erst mal ignoriert, weil ich dachte, es ist Scam." Doch die Lektorin ließ nicht locker. Sie hatte Batuls Geschichte zuvor im SWR gehört und vermittelte den Kontakt zur Autorin Rabia Doğan (27).

Aus der Begegnung entstand die Geschichte von Leyla, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus dem Libanon nach Deutschland kam und sich den Traum vom eigenen Tanzstudio erfüllen will.

Doch dieser Wunsch bringt Konflikte: Leylas Bruder ist dagegen und dann verliebt sie sich auch noch in seinen besten Freund.