Neues Fachgeschäft in Chemnitz eröffnet: "Weinfreunde" haben jetzt ein festes Zuhause
Chemnitz - Was auf dem Weihnachtsmarkt und beim Weinfest begann, bekommt jetzt eine feste Bleibe in Chemnitz: Die "Weinfreunde" Andreas Müller (53) und Francesco Karnapp (40) haben auf der Bornaer Straße 25 ihr erstes Geschäft eröffnet.
"Die Leute haben uns in den letzten Jahren regelrecht dazu genötigt", erzählt Karnapp. "Egal, wo man in der Stadt unterwegs war - ständig kam die Frage: Wann macht ihr endlich euren Weinladen auf?"
Die beiden haben ihr früheres Lager in monatelanger Arbeit zum stilvollen Geschäft umgebaut. "Fast ein Jahr hat’s gedauert - mit kleinen Pausen, weil die Handwerker nicht immer so konnten, wie wir wollten."
Zuvor war dort unter anderem ein Blumenladen. Müller erinnert sich: "Als Kind war ich hier einkaufen. Frau Becker hat damals die schönsten Blumen für mich gebunden."
Nun gibt es in dem Geschäft neben rund 100 verschiedenen Weinen auch feine Delikatessen: Nudeln, Oliven, Risotto, Öle - alles, was zum guten Tropfen passt.
Wer sich nicht entscheiden kann, bekommt Beratung von Ilona Mende (60), bekannt aus der ehemaligen "Vom Fass"-Filiale im Neefepark. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 16-21 Uhr; Samstag, 10-14 Uhr.
Titelfoto: Kristin Schmidt