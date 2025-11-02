Neues Fachgeschäft in Chemnitz eröffnet: "Weinfreunde" haben jetzt ein festes Zuhause

Chemnitz - Was auf dem Weihnachtsmarkt und beim Weinfest begann, bekommt jetzt eine feste Bleibe in Chemnitz : Die "Weinfreunde" Andreas Müller (53) und Francesco Karnapp (40) haben auf der Bornaer Straße 25 ihr erstes Geschäft eröffnet.

Francesco Karnapp (40, l.) und Andreas Müller (53) eröffneten das "Weinfreunde"-Geschäft. Ilona Mende (60, M.) wird sich um die Kunden kümmern. © Kristin Schmidt

"Die Leute haben uns in den letzten Jahren regelrecht dazu genötigt", erzählt Karnapp. "Egal, wo man in der Stadt unterwegs war - ständig kam die Frage: Wann macht ihr endlich euren Weinladen auf?"

Die beiden haben ihr früheres Lager in monatelanger Arbeit zum stilvollen Geschäft umgebaut. "Fast ein Jahr hat’s gedauert - mit kleinen Pausen, weil die Handwerker nicht immer so konnten, wie wir wollten."

Zuvor war dort unter anderem ein Blumenladen. Müller erinnert sich: "Als Kind war ich hier einkaufen. Frau Becker hat damals die schönsten Blumen für mich gebunden."

Nun gibt es in dem Geschäft neben rund 100 verschiedenen Weinen auch feine Delikatessen: Nudeln, Oliven, Risotto, Öle - alles, was zum guten Tropfen passt.