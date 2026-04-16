Aufgehübschter Brunnen an Chemnitzer Stadthalle sprudelt wieder

Chemnitz - Ab Freitag sprudeln die Fontänen im Brunnen an der Chemnitzer Stadthalle wieder. In der Vergangenheit wurden die Becken nach marodem Zustand umfassend repariert, sodass sich Groß und Klein wieder an dem kühlen Nass erfreuen können.

Im August 2024 sah das zweite Becken des Stadthallenbrunnens sehr ramponiert aus. © Ralph Kunz

Seit den vergangenen Tagen laufen die Arbeiten am Stadthallenbrunnen laut Rathaus auf vollen Touren: Montage der Wasserdüsen, Beckenreinigung, Austausch von kaputten Steinplatten und natürlich das Befüllen der Becken.

Dafür lässt die Stadt einiges springen: "Die jährlichen Wartungskosten für den Brunnen einschließlich der In- und Außerbetriebnahme belaufen sich auf rund 14.900 Euro", so die Stadtverwaltung.

Eine Generalüberholung erfolgte 2024 und 2025. Dabei "wurden das mittlere Becken und der Unterbau abgedichtet sowie die Kronensteine am Überlauf zum Unteren Becken abgenommen". Außerdem wurde die Sitztreppe repariert, sowie die Wandverkleidung und Bodenplatten ausgetauscht.