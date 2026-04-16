Aufgehübschter Brunnen an Chemnitzer Stadthalle sprudelt wieder
Chemnitz - Ab Freitag sprudeln die Fontänen im Brunnen an der Chemnitzer Stadthalle wieder. In der Vergangenheit wurden die Becken nach marodem Zustand umfassend repariert, sodass sich Groß und Klein wieder an dem kühlen Nass erfreuen können.
Seit den vergangenen Tagen laufen die Arbeiten am Stadthallenbrunnen laut Rathaus auf vollen Touren: Montage der Wasserdüsen, Beckenreinigung, Austausch von kaputten Steinplatten und natürlich das Befüllen der Becken.
Dafür lässt die Stadt einiges springen: "Die jährlichen Wartungskosten für den Brunnen einschließlich der In- und Außerbetriebnahme belaufen sich auf rund 14.900 Euro", so die Stadtverwaltung.
Eine Generalüberholung erfolgte 2024 und 2025. Dabei "wurden das mittlere Becken und der Unterbau abgedichtet sowie die Kronensteine am Überlauf zum Unteren Becken abgenommen". Außerdem wurde die Sitztreppe repariert, sowie die Wandverkleidung und Bodenplatten ausgetauscht.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Ab Freitag läuft das Wasser dann ohne Einschränkungen wieder bis zum 12. Oktober täglich von 10 bis 22 Uhr. "Dazu gibt es Wasserspiele im Oberen Becken mit wechselndem Düsenspritzbild aus Mittelfontänen und Randdüsen."
Titelfoto: Sven Gleisberg