Rabensteiner Denkmalschutz-Areal: Das sind die neuen Pläne für das Gasthaus "Goldener Löwe"

Chemnitz - Das Gasthaus "Goldener Löwe" war früher beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Doch seit vielen Jahren ist das denkmalgeschützte Gelände in Chemnitz -Rabenstein verlassen, verfällt zusehends. Nun wurde seitens der Stadt dem Eigentümer eine neue Baugenehmigung erteilt.

Der "Goldene Löwe" ist schon seit Jahren verlassen und verfällt langsam. © Uwe Meinhold

Das Gebäude an der Oberfrohnaer Straße wurde 1882 erbaut und war ein beliebter Gasthof mit einem großen Ballsaal, wo rauschende Feste gefeiert wurden. Seit der Wende hatte das Gasthaus mehrere Eigentümer - und verkommt immer mehr zur Ruine.

Doch bald könnte neues Leben in das Areal ziehen: Laut Anfrage von Stadträtin Susanne Schaper (48, Linke) wurde von Seiten der Stadt eine Baugenehmigung erteilt.

Diese sieht vor: "Wohnungen, Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, Errichtung von Stellplätzen, Ausbau des 1. Dachgeschosses in Wohnungen, Anbau von Balkonen und Einbau eines Aufzuges", so Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).

Die kleineren Gewerbeeinheiten sollen das Wohnen nicht stören - möglich wären demnach "Nutzungen wie Handel, Gewerbe, Büro oder kleinere Gastronomie“.