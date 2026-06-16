Chemnitzer Volksbank rüstet Innenstadt-Filiale um: Mehr Sicherheit nach Überfall?

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Mit rund acht Millionen Euro investiert die Volksbank Chemnitz in einen umfassenden Um- und Neubau seiner Hauptstelle in der Inneren Klosterstraße.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Mit rund acht Millionen Euro investiert die Volksbank Chemnitz in einen umfassenden Um- und Neubau seiner Hauptstelle in der Inneren Klosterstraße. Seit Februar laufen die Arbeiten, der Glasanbau im Innenhof wurde bereits abgerissen. Nun beginnt dort der Bau eines Neubaus.

Im Innenhof beginnt die Errichtung des Neubaus für zusätzliche Büro-Räume. In der Filiale werden auch Schalterhalle und Kassenbereich modernisiert.
Im Innenhof beginnt die Errichtung des Neubaus für zusätzliche Büro-Räume. In der Filiale werden auch Schalterhalle und Kassenbereich modernisiert.  © Kristin Schmidt

"Bisher liefen die Bauvorbereitungen, jetzt beginnt die eigentliche Bauphase", erklärt Vanessa Wegner (37) von der Volksbank Chemnitz. Gründe für den Umbau seien die Modernisierung und Sanierung des Standorts sowie die Erweiterung der Räumlichkeiten.

"Als Unternehmen sind wir gewachsen und waren räumlich eingeschränkt", so Wegner. Der Neubau soll dieses Problem lösen.

Auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Die Sicherheitsstandards blieben insgesamt auf dem aktuellen Stand der Technik, erklärt Baumanagement-Leiter Lutz Männel (62).

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Erst im Januar hatte ein Räuber in der Filiale eine Mitarbeiterin bedroht und Bargeld gefordert.

Lutz Männel (l.) und Vanessa Wegner tauschen sich über die geplanten Baumaßnahmen aus.
Lutz Männel (l.) und Vanessa Wegner tauschen sich über die geplanten Baumaßnahmen aus.  © Kristin Schmidt
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Im Januar geriet die Bankfiliale durch einen Überfall in die Schlagzeilen.
Im Januar geriet die Bankfiliale durch einen Überfall in die Schlagzeilen.  © Haertelpress

Die Fertigstellung ist für Mitte 2027 geplant. Für Kunden gibt es bislang kaum Veränderungen. Lediglich die Vermögensberater sind vorübergehend in die Filiale auf dem Kaßberg umgezogen.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

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