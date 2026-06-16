Chemnitzer Volksbank rüstet Innenstadt-Filiale um: Mehr Sicherheit nach Überfall?

Chemnitz - Mit rund acht Millionen Euro investiert die Volksbank Chemnitz in einen umfassenden Um- und Neubau seiner Hauptstelle in der Inneren Klosterstraße. Seit Februar laufen die Arbeiten, der Glasanbau im Innenhof wurde bereits abgerissen. Nun beginnt dort der Bau eines Neubaus.

Im Innenhof beginnt die Errichtung des Neubaus für zusätzliche Büro-Räume. In der Filiale werden auch Schalterhalle und Kassenbereich modernisiert. © Kristin Schmidt

"Bisher liefen die Bauvorbereitungen, jetzt beginnt die eigentliche Bauphase", erklärt Vanessa Wegner (37) von der Volksbank Chemnitz. Gründe für den Umbau seien die Modernisierung und Sanierung des Standorts sowie die Erweiterung der Räumlichkeiten.

"Als Unternehmen sind wir gewachsen und waren räumlich eingeschränkt", so Wegner. Der Neubau soll dieses Problem lösen.

Auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Die Sicherheitsstandards blieben insgesamt auf dem aktuellen Stand der Technik, erklärt Baumanagement-Leiter Lutz Männel (62).

Erst im Januar hatte ein Räuber in der Filiale eine Mitarbeiterin bedroht und Bargeld gefordert.