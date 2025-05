Ausverkauft! Chemnitzer Globus eher als gedacht geschlossen

Der Globus im Chemnitzer Neefepark ist seit Mittwoch geschlossen. © Maik Börner

Ursprünglich sollte am Donnerstag der letzte Verkaufstag sein. Doch am Dienstag verkündete das Unternehmen in den sozialen Medien: "Der letzte Verkaufstag ist schon heute, der 20. Mai 2025. Heute Abend um 20 Uhr schließen wir unsere Pforten."

Bereits Anfang des Monats waren einige Regale leer, viele Kunden strömten ein letztes Mal in den Markt. Wegen des starken Abverkaufs musste Globus die Markthalle nun vorzeitig schließen. Die Website des Standorts im Neefepark ist bereits abgeschaltet.