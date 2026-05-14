Badespaß sieht anders aus! Bibber-Start in die Chemnitzer Freibad-Saison
Chemnitz - Bei ziemlich frischen 8 Grad Außen- und 13 Grad Wassertemperatur startete das Gablenzer Freibad in Chemnitz am Donnerstag in die Saison. Die ersten Gäste wollten allerdings nicht ins Wasser.
"Wir wandern in Richtung Gaststätte Höhenluft und wollen dort etwas essen, vielleicht zum Männertag ein Bier trinken", sagt Harald Enke (66).
Gemeinsam mit seinem Begleiter nutzte er als Erster die Gelegenheit, sich das Freibad anzusehen, das erst im April gereinigt und neu befüllt worden war. "Ich war das letzte Mal vor vielen Jahren hier. Es ist wirklich sehr schön", sagt Enke.
Ins Wasser wollten die beiden dennoch nicht gehen. Nach Angabe eines Mitarbeiters gilt eine Wassertemperatur von etwa 20 Grad als angenehm. Im Sommer steigt die Temperatur teils auf 26 oder 27 Grad an.
Im Laufe des Tages erschienen dann doch einige Badegäste. Als die Temperaturen zweistellige Werte erreichten, wagten sich die ersten Mutigen ins Wasser.
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Bis zum 3. Juli bleiben die Öffnungszeiten unverändert: Montag bis Freitag 11-18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen 10-18 Uhr. In den Sommermonaten ist das Bad täglich 10-20 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (2)