Erneuter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Vollsperrung auf Kaßberg
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Chemnitz - Schon wieder ein Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg in Chemnitz!
In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Kanzlerstraße aus noch unklarer Ursache zu einem Rohrbruch. Es trat Wasser aus der Straße, sodass die Feuerwehr anrücken musste.
Der Netzbetreiber inetz ist vor Ort, es wird an der Behebung des Schadens gearbeitet. Dazu war eine Sperrung an der Kreuzung zur Emil-Rosenow-Straße nötig.
Für die betroffenen Anwohner steht ein Trinkwasserwagen bereit.
Erst vergangene Woche kam es auf dem Kaßberg an der Kreuzung Agricolastraße/Kanzlerstraße zu einem Wasserrohrbruch. Dort war für mehrere Tage eine halbseitige Sperrung nötig.
Titelfoto: Jan Härtel