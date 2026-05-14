Erneuter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Vollsperrung auf Kaßberg

Chemnitz - Schon wieder ein Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg in Chemnitz !

Die Arbeiten in der Kanzlerstraße laufen. © Jan Härtel

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Kanzlerstraße aus noch unklarer Ursache zu einem Rohrbruch. Es trat Wasser aus der Straße, sodass die Feuerwehr anrücken musste.

Der Netzbetreiber inetz ist vor Ort, es wird an der Behebung des Schadens gearbeitet. Dazu war eine Sperrung an der Kreuzung zur Emil-Rosenow-Straße nötig.

Für die betroffenen Anwohner steht ein Trinkwasserwagen bereit.