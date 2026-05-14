Diese Ärzte und Apotheken haben am langen Himmelfahrts-Wochenende Dienst
Chemnitz - Christi Himmelfahrt beschert uns das nächste lange Wochenende in diesem Monat. An den freien Tagen kann es aber auch zu einem Notfall kommen und Ihr müsst ungeplant zum Arzt oder in eine Apotheke. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, verraten wir Euch, wo es in Chemnitz Hilfe gibt.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Donnerstag von 7 Uhr bis Montag, 7 Uhr: Tel. 116117
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Internet: www.kvs-sachsen.de
Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Kinderärztlicher Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Zahnärztliche Bereitschaft tagesaktuell online unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de
Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig)
Gift-Notruf: 0361/730730
Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911
Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222
Apotheken am Donnerstag, dem 14. Mai, 8 Uhr bis Freitag 8 Uhr
Agricola-Apotheke, Lortzingstraße 121, Tel. 0371/300490; Paracelsus-Apotheke, Carl-von-Ossietzky-Straße 161, Tel. 0371/722143
Aktuelle Änderungen: www.aponet.de
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Apotheken am Freitag, dem 15. Mai, 8 Uhr bis Samstag 8 Uhr
Falken-Apotheke, Frankenberger Straße 207, Tel. 0371/414787; Hufeland-Apotheke, Straße Usti nad Labem 1, Tel. 0371/221003
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Apotheken am Samstag, dem 16. Mai
8-12 Uhr sowie 16 bis 8 Uhr am Sonntag: Küchwald-Apotheke, Bürgerstraße 2, Tel. 0371/3352821; Sonnenberg-Apotheke, Fürstenstraße 55, Tel. 0371/4021211
12 bis 16 Uhr: Apotheke an der Zentralhaltestelle, Am Rathaus 1, Tel. 0371/6664866; Apotheke am Silberbach, Chemnitzer Straße 65, Tel. 0371/266780; easy-Apotheke Chemnitz Center, Ringstraße 56 (Röhrsdorf), Tel. 03722/8929500
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Apotheken am Sonntag, dem 17. Mai, 8 Uhr bis Montag 8 Uhr
Barbarossa-Apotheke, Gerhart-Hauptmann-Platz 1, Tel. 0371/300088; Anna-Apotheke im ACC, Annaberger Straße 317, Tel. 0371/510736
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Titelfoto: 123RF/halfpoint