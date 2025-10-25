Bahnhofstraße in Chemnitz bekommt zweiten Blitzer

Chemnitz - Chemnitz macht Ernst gegen Raser und Rotlicht-Sünder: Seit dieser Woche laufen die ersten Bauarbeiten für den geplanten zweiten Blitzer auf der Bahnhofstraße - direkt an der Kreuzung Reitbahnstraße!

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße steht bereits seit 2023 ein Superblitzer. © Ralph Kunz

"Bei den Bautätigkeiten handelt es sich um Vorbereitungsarbeiten für eine neue Rotlicht- und Geschwindigkeits-Messanlage", so das Rathaus auf TAG24-Anfrage. Der Standort ist brisant: Mit Blick auf die Zentralhaltestelle treffen dort Busse, Bahnen, Autos, Fahrräder und viele Fußgänger aufeinander.

Besonders zwei Querungen - Höhe Rathausstraße und Reitbahnstraße - gelten als heikel.

Bereits Ende nächster Woche soll die Blitzersäule (Kostenpunkt: 125.000 Euro) stehen. Ein genaues Startdatum für die erste Messung gebe es aber noch nicht, so das Rathaus weiter. Grund: "weitere Vorbereitungsarbeiten und Abstimmungen".