"Körperwelten" erstmals in Chemnitz zu sehen

Chemnitz - Über 57 Millionen Menschen weltweit haben die Ausstellung bereits besucht. Nun kommt "Körperwelten" auch nach Chemnitz !

Der Ringgymnast (l.) und der Herzchirurg in der Ausstellung. © Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Ab 30. Januar zeigen Plastinator Dr. Gunther von Hagens (80) und Kuratorin Dr. Angelina Whalley (65) in der Markthalle ihre aktuelle Ausstellung über den Kreislauf von Entstehen und Vergehen: "KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens."

Die einzigartigen Präparate, darunter viele Ganzkörper-Plastinate, führen die Besucher durch den menschlichen Körper und erläutern die einzelnen Organfunktionen und auch häufige Erkrankungen.

Die Ausstellung zeigt, was jeder von uns tun kann, um sich seine Gesundheit und hohe Lebensqualität möglichst lange zu erhalten.

"Alle in der Ausstellung gezeigten Präparate sind echt. Sie stammen von Menschen, die zu Lebzeiten darüber verfügt haben, dass ihr Körper nach ihrem Ableben für die Ausbildung von Ärzten und interessierten Laien zur Verfügung stehen soll", teilt der Veranstalter mit.