Bahnverband schimpft über Chaos-Strecke Chemnitz - Leipzig: "Kulturhauptstadt blamiert sich!"

Eigentlich sollten die Doppelstockzüge die Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig stabilisieren - doch das Gegenteil ist der Fall. © Maik Börner

"Es ist ein Riesenskandal, dass die Kulturhauptstadt Chemnitz in einem so wichtigen Jahr so schlecht zu erreichen ist", schimpft Markus Haubold (39) vom Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland.

Besonders ärgert sich der Bahn-Experte über die Ausfälle am vergangenen Sonntag. Zahlreiche Züge fuhren nicht, zudem wurden viel zu kleine SEV-Busse eingesetzt, die nicht alle Fahrgäste transportieren konnten.

Ein ÖPNV-Nutzer schilderte dem Fahrgastverband, dass stundenlang kein Zug von Chemnitz nach Leipzig fuhr. Als er dann endlich in einem Doppelstockwagen saß, fiel plötzlich der Strom aus - die Fahrgäste saßen bei einsetzender Dämmerung im Dunklen!

Haubold zeigt sich entsetzt über die chaotischen Zustände: "Wir haben keinerlei Verständnis mehr für die stetig wiederkehrenden massiven Einschränkungen auf der Strecke. Eine derart hohe Ausfallrate der Fahrzeugtechnik verbunden mit viel zu geringen Reservekapazitäten sind nicht hinnehmbar und zeigen nur zu deutlich, wie stark man hier 'auf Kante' geplant hat."