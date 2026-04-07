Bald weniger Öffis in Chemnitz? Stadtrat will beim ÖPNV kräftig sparen

Chemnitz - Chemnitz sucht nach Möglichkeiten zur Kostendämpfung bei den Öffis. Gekürzt werden soll das Angebot voraussichtlich "in nachfrageschwachen Tagesrandzeiten sowie in Angebotsbereichen außerhalb des Kernnetzes", heißt es aus dem Rathaus.

Bei Bussen und Bahnen soll gespart werden. © Ralph Kunz

Eine Entscheidung über die Sparvorschläge soll der Stadtrat im Mai treffen. Danach fließen die Streich-Pläne als eigenes Kapitel in den Nahverkehrsplan ein, der dieses Jahr fortgeschrieben wird.

Ob es eine Bürgerbeteiligung gibt, wie beim alten Entwicklungsplan, ist noch unklar.

"Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Aktualisierung der Datengrundlagen. Grundlegende konzeptionelle Änderungen sind nicht vorgesehen", heißt es aus dem Rathaus als Begründung.