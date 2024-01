Basismiete angepasst: Neuer Chemnitzer Mietspiegel in Kraft getreten

So sind die Basismieten in Chemnitz in den vergangenen zwei Jahren durchschnittlich um 4,4 Prozent gestiegen. Die Basismietentabelle wurde deshalb um diesen Wert angepasst.

Seit 1. Januar gilt in Chemnitz ein neuer Mietspiegel. © Monika Skolimowska/ZB/dpa

"Trotz der Erhöhungen in den vergangenen Jahren bleibt das Chemnitzer Mietenniveau im Vergleich mit anderen Großstädten überaus niedrig", teilte die Stadt mit.

Und weiter: "Dies liegt einerseits an der besonderen Entwicklung der Nachfrage- und Angebotsstruktur am Chemnitzer Wohnungsmarkt, andererseits auch am Bestreben der Chemnitzer Wohnungsunternehmen und -genossenschaften, sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen stets um eine sozialverträgliche Entwicklung der Mieten in Chemnitz zu bemühen – trotz der von ihnen zu tragenden Kostenentwicklungen im Bauwesen sowie in der Unterhaltung des Wohnungsbestandes."

Für die Erstellung des neuen Mietspiegels wurden insgesamt 10.000 Chemnitz Haushalte, die per Stichprobe ausgewählt wurden, angeschrieben und die Chemnitzer Wohnungswirtschaft übermittelte insgesamt 26.500 Bestandsmieten.

Der angepasste Mietspiegel ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig.

Der neue Mietspiegel kann auf der Internetseite der Stadt Chemnitz heruntergeladen oder in gedruckter Form angefordert werden (für 5 Euro).