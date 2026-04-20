Bauarbeiten starten: Dieser Bach in Chemnitz soll schöner werden

Chemnitz - Auf der Naturfläche des Riedbachtals in Chemnitz laufen seit Montag die Bauarbeiten im südlichen Abschnitt. Ziel der Maßnahme ist, dass sich Bürger wohler fühlen sollen. Auch soll der Artenschutz in dem Gebiet verbessert werden. Die Arbeiten sollen bis in das vierte Quartal dieses Jahres gehen.

Der Grünzug des Riedbachtals wird seit Montag aufgewertet. © Sven Gleisberg

Zwischen der Unritzstraße und dem Riedbach werden laut Stadt unbefestigte, wasserdurchlässige Wege angelegt sowie Schotterrasenweg. Dadurch wird der Riedbach ökologisch aufgewertet.

So wird die bisherige Verrohrung des Gewässers durch einen offeneren Durchlass ersetzt. Der Zweck: "Diese Konstruktion ist darauf angelegt, Amphibien eine sichere Passage zu ermöglichen", so das Rathaus.

Die Baumaßnahmen für den Durchlass sollen Ende Juni abgeschlossen werden. Das Gesamtprojekt soll bis Spätherbst vollendet sein. Im November sollen im Areal dann 27 Bäume sowie 130 Sträucher gepflanzt werden.