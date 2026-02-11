Baustart im nächsten Jahr? So geht's jetzt am Chemnitzer Südring weiter

Chemnitz - Der Weiterbau des Südrings in Chemnitz wurde vor sieben Wochen von der Landesdirektion Sachsen (LDS) genehmigt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Von diesem hängt ab, ob ein Baustart im nächsten Jahr möglich wäre.

Wo jetzt noch ein Feld grünt, soll der Südverbund weitergebaut werden. © Ralph Kunz

Ab Montag wird der Planfeststellungsbeschluss für den rund sechs Kilometer langen Straßenneubau für zwei Wochen öffentlich ausgelegt, teilte die LDS auf Anfrage mit. Die Pläne sehen einen vierspurigen Ausbau zwischen der Augustusburger Straße und der Anschlussstelle Euba vor. Von dort aus bis zur B 169 soll es dreispurig weitergehen.

Mit der Auslegung verbunden ist die Möglichkeit, innerhalb eines Monats gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen.

Reiner Amme (59), der für den BUND die Stellungnahmen zum Projekt geschrieben hat, sagt dazu: "Chancen gäbe es, um beispielsweise einen besseren Lärmschutz einzufordern. Der wäre möglich, wenn 300.000 Tonnen Erdaushub nicht nach Freiberg auf eine Halde transportiert, sondern bei Euba als Wall verbaut würden."

Und weiter: "Doch die Kosten für ein juristisches Verfahren sind hoch. Wenn sich Bürger zusammenfinden, würde der BUND unterstützen."