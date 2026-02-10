Nach Brandanschlag: Baum auf Chemnitzer Schlossteichinsel wird morgen gefällt

Chemnitz - Nach einem Brandanschlag auf einen 170 Jahre alten Baum auf der Chemnitzer Schlossteichinsel steht fest: Die Esche wird gefällt. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Demnach soll der Baum bereits am Mittwoch fallen.

Die Freunde André Jäntsch, Michael Hannusch und Felix Gabler (v.l.) halfen bei der Brandbekämpfung mit. © Kristin Schmidt

Rückblick: Im Juli 2025 zündeten Unbekannte den Baum an. Drei Freunde reagierten sofort und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen - der Baum wurde allerdings massiv beschädigt.

Die Polizei bestätigte: Die Esche wurde vorsätzlich in Brand gesetzt. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde gestellt. Ob der Baum gefällt werden muss, stand damals noch nicht fest. Kurz nach dem Brand reagierte das Grünflächenamt allerdings - die Baumkrone musste entfernt werden. Übrig blieben nur noch einige kahle Stämme.

Nun steht aber fest, dass die Esche nicht mehr zu retten ist. Das Rathaus spricht von "einer fortschreitenden und durch Pilze verursachten Fäule". Dadurch sei der Baum nicht mehr sicher.

Dazu kommt ein weiterer Brand. "Nach einer erneuten Brandstiftung Anfang Januar 2026 ist der markante Baum irreversibel geschädigt worden und muss nun aus Gründen der Verkehrssicherheit umgehend gefällt werden", so das Rathaus.