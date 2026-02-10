Nach Brandanschlag: Baum auf Chemnitzer Schlossteichinsel wird morgen gefällt
Chemnitz - Nach einem Brandanschlag auf einen 170 Jahre alten Baum auf der Chemnitzer Schlossteichinsel steht fest: Die Esche wird gefällt. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Demnach soll der Baum bereits am Mittwoch fallen.
Rückblick: Im Juli 2025 zündeten Unbekannte den Baum an. Drei Freunde reagierten sofort und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen - der Baum wurde allerdings massiv beschädigt.
Die Polizei bestätigte: Die Esche wurde vorsätzlich in Brand gesetzt. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde gestellt. Ob der Baum gefällt werden muss, stand damals noch nicht fest. Kurz nach dem Brand reagierte das Grünflächenamt allerdings - die Baumkrone musste entfernt werden. Übrig blieben nur noch einige kahle Stämme.
Nun steht aber fest, dass die Esche nicht mehr zu retten ist. Das Rathaus spricht von "einer fortschreitenden und durch Pilze verursachten Fäule". Dadurch sei der Baum nicht mehr sicher.
Dazu kommt ein weiterer Brand. "Nach einer erneuten Brandstiftung Anfang Januar 2026 ist der markante Baum irreversibel geschädigt worden und muss nun aus Gründen der Verkehrssicherheit umgehend gefällt werden", so das Rathaus.
170 Jahre alte Esche soll bereits am Mittwoch gefällt werden
Wie die Stadt mitteilt, soll die Esche bereits am Mittwoch (11. Februar) gefällt werden. Alle erforderlichen Genehmigungen liegen bereits vor, heißt es.
"Auflagen, wie zum Beispiel das Anbringen von Ersatzbrutkästen an umliegenden Bäumen, werden selbstverständlich umgesetzt", versichert die Stadt.
Und: Ein Ersatz, also ein neuer Baum, soll noch in diesem Jahr gepflanzt werden. Bleibt zu hoffen, dass dieser nicht auch in Brand gesetzt wird.
Denn: Auf der Schlossteichinsel treiben Vandalen seit Jahren ihr Unwesen. Aus diesem Grund wurde sogar kurzzeitig überlegt, die Insel nachts abzuriegeln.
