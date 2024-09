Bei Republikflucht geschnappt: Chemnitzerin erinnert sich an ihre Zeit im Kaßberg-Knast

Chemnitz - Der Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis richtet in seiner Ausstellung das Hauptaugenmerk auf die Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse schildern. Eine von ihnen ist Petra Weise (70), die wegen Republikflucht inhaftiert war und durch die BRD freigekauft wurde. Sie erinnert sich an die dramatische Zeit.

Zeitzeugin Petra Weise (70) im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis. © Ralph Kunz

Die Bibliothekarin Petra Weise ist in Halsbrücke aufgewachsen. 1972 heiratete sie. 1973 kam der Sohn zur Welt, 1976 die Tochter. Ihre Tochter litt an einer seltenen Blutkrankheit. "In der DDR konnte sie nicht geheilt werden. Die notwendigen Medikamente waren nicht erhältlich."



Im Jahr 1980 verschlimmerte sich die Krankheit der Tochter und die Heilungs-Chancen wurden immer geringer.

"Wir durften die DDR zur Behandlung nicht verlassen. In der DDR würde meine Tochter nicht überleben", erinnert sich Weise. Das war der Grund, warum sich die Familie zur Flucht in den Westen entschloss, um das Leben der Tochter zu retten.

Ihr Bruder, der ebenfalls flüchten wollte, gab ihnen den Tipp für eine Route von Bulgarien nach Jugoslawien. Doch an der Grenze wurden sie von Soldaten festgenommen, in die DDR zurückgebracht.