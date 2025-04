Frauen laufen über geschlossenen Bahnübergang und entkommen nur knapp einem Unglück

Chemnitz - Diese Frauen hatten einen Schutzengel! Anfang April wollten zwei Fußgängerinnen in Chemnitz ihre City-Bahn in letzter Sekunde bekommen, liefen dafür trotz geschlossener Schranken über die Schienen. Ein Regionalzug donnerte mit hoher Geschwindigkeit heran - nur durch das Rufen einer weiteren Frau wurde das Duo vor einem schrecklichen Zusammenstoß gerettet.

Der Haltepunkt "Wittgensdorf Mitte": Hier wollten zwei Frauen eine City-Bahn in letzter Sekunde erwischen und überquerten dabei die Gleise am nahegelegenen Bahnübergang - ein beinahe tödlicher Fehler! (Archivbild) © Maik Börner

Das Ganze geschah laut Bundespolizei am 4. April am Bahnübergang in Wittgensdorf Mitte. "Die beiden Frauen waren bepackt mit großen Beuteln und hatten nur Augen für ihre ankommende City-Bahn aus Burgstädt", so ein Polizeisprecher.

In ihrem Eifer und der Hektik, den Zug noch zu erreichen, lief das Duo über den geschlossenen Bahnübergang - dabei bemerkten sie den heranfahrenden Zug in Richtung Leipzig (RE6) nicht. Dieser donnert in diesen Abschnitt mit hoher Geschwindigkeit über die Strecke!

Heldenhaft: Eine weitere Frau beobachtete die Situation und schrie die beiden Fußgängerinnen an. "Dank dieser schnellen Reaktion konnten sich die beiden gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen", so die Bundespolizei.

Doch der Vorfall blieb nicht ohne Folgen: Der Lokführer des Regionalexpresses musste eine Notbremsung einlegen.

Zudem ermittelt die Bundespolizei gegen die beiden Frauen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hier sieht das Strafgesetz Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.