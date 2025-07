Wasser marsch! Chemnitzer Trinkbrunnen wieder freigegeben

Alles in Kürze

Die Trinkwasserbrunnen in Chemnitz sind wieder voll verfügbar. © Maik Börner

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, steht der Trinkbrunnen am Küchwald-Pavillon ab sofort wieder zur Verfügung: nach einer "gründlichen Reinigung und Desinfektion", wie es in der Mitteilung heißt.

Auch am Konkordiapark wurde der Bauzaun entfernt. Der dortige Brunnen kann jetzt ebenfalls wieder ohne Einschränkung genutzt werden.

Insgesamt gibt es in Chemnitz acht öffentliche Trinkbrunnen, aus denen man sich bei Sommerhitze kostenlos erfrischen kann:

am Markt

am Wall

an der Zentralhaltestelle

am Begegnungszentrum "Aufatmen"

an der Elim-Gemeinde

am Konkordiapark

am Küchwald-Pavillon

am Brühl

Die Stadt verweist auch auf ihre Infoseite unter www.chemnitz.de/trinkorte, wo alle Standorte und Hinweise zu finden sind.