Beste Bedingungen am steilsten Hang von Chemnitz: Hier werden die Ski-Stars von morgen gesucht

Chemnitz - Nachwuchs gesucht: Der Skiverein Einsiedel aus Chemnitz lädt am Samstag, ab 10 Uhr, zum DSV-Talenttag ein. Ziel der Aktion des Deutschen Skiverbandes ist es, Kinder für den Skisport zu begeistern und Vereinen bei der Nachwuchsgewinnung zu helfen.

Willi Kunze (25, l.) und Paula Mühl (25) prüfen die Piste am Skihang "Am Mühlberg" mit dem Schneemobil. © Ralph Kunz

"Es geht vor allem um Spaß am Sport", sagt Cheftrainerin Paula Mühl (25). Beim Talenttag erhalten die Besucher einen Einblick ins Vereinsleben, können das Training miterleben und selbst ausprobieren.

Alle Trainer sind vor Ort, stehen für Gespräche bereit und informieren Eltern über Angebote und Einstiegsmöglichkeiten.

Mitmachen dürfen grundsätzlich alle, die Interesse am Skisport haben – die Anmeldung ist noch möglich, entweder per E-Mail ([email protected]) oder spontan vor Ort.

Klassische Leistungstests soll es aber nicht geben. "Ein Ski-Talent erkennt man eher an Motivation, Einsatzbereitschaft und daran, ob man sich traut, den Hang runterzufahren", erklärt Mühl.