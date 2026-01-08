Beste Bedingungen am steilsten Hang von Chemnitz: Hier werden die Ski-Stars von morgen gesucht
Chemnitz - Nachwuchs gesucht: Der Skiverein Einsiedel aus Chemnitz lädt am Samstag, ab 10 Uhr, zum DSV-Talenttag ein. Ziel der Aktion des Deutschen Skiverbandes ist es, Kinder für den Skisport zu begeistern und Vereinen bei der Nachwuchsgewinnung zu helfen.
"Es geht vor allem um Spaß am Sport", sagt Cheftrainerin Paula Mühl (25). Beim Talenttag erhalten die Besucher einen Einblick ins Vereinsleben, können das Training miterleben und selbst ausprobieren.
Alle Trainer sind vor Ort, stehen für Gespräche bereit und informieren Eltern über Angebote und Einstiegsmöglichkeiten.
Mitmachen dürfen grundsätzlich alle, die Interesse am Skisport haben – die Anmeldung ist noch möglich, entweder per E-Mail ([email protected]) oder spontan vor Ort.
Klassische Leistungstests soll es aber nicht geben. "Ein Ski-Talent erkennt man eher an Motivation, Einsatzbereitschaft und daran, ob man sich traut, den Hang runterzufahren", erklärt Mühl.
Skihang in Chemnitz mit bis zu 60 Prozent Gefälle
Der Skihang "Am Mühlberg" sieht zwar klein aus, hat es aber in sich: Auf 200 Metern Länge und 40 Metern Breite geht es mit einem Höhenunterschied von 60 Metern steil bergab, bei einem Gefälle von bis zu 60 Prozent – einmalig in Chemnitz.
Neben Alpin- und Langlauf bietet der Verein auch weitere Sportarten wie Volleyball, Radfahren und Inlineskating außerhalb der Wintersaison an. Aktuell läuft der Skibetrieb nur eingeschränkt. Beschneit wird derzeit ausschließlich für Trainingszwecke, rund ein Drittel des Hangs ist vorbereitet.
"Wir hoffen noch auf genug Neuschnee in den nächsten Tagen, um bald auch für die Öffentlichkeit öffnen zu können."
Für besonders talentierte Nachwuchssportler ist der nächste Schritt gar nicht weit: Olympiastützpunkte gibt es unter anderem in Klingenthal (Nordische Kombination, Skilanglauf und Skisprung) und in Oberwiesenthal (Rennrodeln, Langlauf, Biathlon und Alpin).
Titelfoto: Ralph Kunz