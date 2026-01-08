 2.176

Schneefrei in Chemnitz? Hier fällt die Entscheidung

Für Freitag sind Schneefälle, Frost und Sturm vorhergesagt. In Chemnitz soll der Unterricht trotzdem stattfinden, auch die Schülerbeförderung sei gesichert.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Das angekündigte Winterwetter hat nun auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Chemnitz.

In Chemnitz können die Schulen selber entscheiden, ob der Unterricht am Freitag stattfindet.
Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, wird der Unterricht an den Schulen in Chemnitz grundsätzlich stattfinden.

"Die Entscheidungen über organisatorische Maßnahmen im Schulbetrieb obliegen der Schulleitung vor Ort", so ein Stadtsprecher.

Die Eltern werden von den jeweiligen Schulen, ob Unterricht stattfindet oder nicht, informiert. Die Verantwortung für den Schulweg liegt aber bei den Eltern.

Trotz der angekündigten Schneefälle, Frost und Sturm soll die Schülerbeförderung regulär stattfinden.


Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits ab Donnerstagabend vor Schneefall und Frost sowie Schneeverwehungen. Die Warnungen gelten vorerst bis Freitagvormittag.

