Schneefrei in Chemnitz? Hier fällt die Entscheidung

Chemnitz - Das angekündigte Winterwetter hat nun auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Chemnitz .

In Chemnitz können die Schulen selber entscheiden, ob der Unterricht am Freitag stattfindet. © Marijan Murat/dpa

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, wird der Unterricht an den Schulen in Chemnitz grundsätzlich stattfinden.

"Die Entscheidungen über organisatorische Maßnahmen im Schulbetrieb obliegen der Schulleitung vor Ort", so ein Stadtsprecher.

Die Eltern werden von den jeweiligen Schulen, ob Unterricht stattfindet oder nicht, informiert. Die Verantwortung für den Schulweg liegt aber bei den Eltern.

Trotz der angekündigten Schneefälle, Frost und Sturm soll die Schülerbeförderung regulär stattfinden.



