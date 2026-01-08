Das sind die neuen Pläne für stillgelegten Müll-Komplex in Chemnitz

Chemnitz - Riesige Halle, stille Förderbänder, aus und vorbei: Am Weißen Weg in Chemnitz wird seit Mai 2025 kein Restabfall mehr verarbeitet. Jetzt soll genau dieser Standort in Euba das nächste große Kapitel bekommen - als Biogutvergärungsanlage.

Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) wird die Pläne für die Biogas-Anlage Ende Januar im Stadtrat vorstellen. © Ralph Kunz

Das jetzt vorliegende Konzept aus dem Rathaus ist so simpel wie spektakulär: Statt den Komplex abzureißen, will Chemnitz ihn weiter nutzen. Auch, weil der Rückbau teuer werden könnte. Zehn Millionen Euro könnte das kosten, knapp die Hälfte müsste die Stadt selbst tragen.

Und dann kommt der Trick mit dem Wertstoff: In der Halle soll Bioabfall vergoren werden, das Biogas wird "zu Biomethan aufbereitet" und in die vorhandene Erdgasleitung eingespeist - "so wird aus Bioabfall ein nachhaltiger Energieträger", der Verkauf soll "gebührenstabilisierend" wirken.

Die Eckdaten lesen sich wie eine kleine Fabrik fürs Klima: Verarbeitungskapazität bis 30.000 Tonnen pro Jahr, herauskommen sollen jährlich etwa zwei Millionen Kubikmeter Biomethan und 12.000 Tonnen Kompost.