Bewerbungsfrist läuft noch: Medizinstudium ohne Numerus Clausus in Chemnitz

Chemnitz - Medizin studieren in Chemnitz und das außerhalb des Numerus clausus? Das geht. Die Bewerbung ist noch bis Ende Februar möglich.

Wer einen Studienplatz bekommt, verpflichtet sich, zehn Jahre als Hausarzt im ländlichen Raum in Sachsen tätig zu sein. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Die Bewerbungsfrist um einen Studienplatz über die sogenannte Landarztquote läuft bis 28. Februar.

"Mit der Landarztquote ermöglicht der Freistaat Sachsen den Zugang zum Medizinstudium auch außerhalb des Numerus clausus", heißt es im Chemnitzer Amtsblatt dazu.

Die Möglichkeit für ein solches Medizinstudium besteht seit 2022/23. 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze werden dabei an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Studium und Facharztweiterbildung zehn Jahre als Hausarzt im ländlichen Raum in Sachsen tätig zu sein. Für das Jahr 2026 sind 40 Plätze verfügbar.

Neben Chemnitz stehen auch Dresden und Leipzig als Studienorte zur Verfügung.