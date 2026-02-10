Blaulichtfahrt durch Chemnitz: Darum sind am Mittwoch so viele Einsatzfahrzeuge unterwegs
Chemnitz - Am Mittwoch werden zahlreiche Rettungsfahrzeuge in einer Blaulichtfahrt geschlossen durch Chemnitz fahren.
Grund dafür ist der Europäische Tag des Notrufs 112.
Ab 18 Uhr wird mit Fahrzeugen der Zivil- und Bevölkerungsschutzeinheiten des Technischen Hilfswerks (THW), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemeinsam mit Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Chemnitz eine Übungsfahrt durch das Chemnitzer Stadtgebiet stattfinden.
"Geplant sind zwei getrennte Marschverbände aller Organisationen, die vom Startpunkt Chemnitz-Center bzw. Neefepark zum Markt fahren und dort ca. 19 Uhr eintreffen. Entlang der Strecke kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen", teilte die Stadt mit.
Gefahren wird unter Sondersignal, zusätzlich sind die Fahrzeuge durch Flaggen gekennzeichnet. Blaue Flaggen befinden sich am Führungsfahrzeug sowie an allen folgenden Fahrzeugen und das Schlussfahrzeug trägt eine grüne Flagge.
Zielpunkt der Blautlichtfahrt ist am Mittwochabend auf dem Markt
Die etwa 10 Fahrzeuge gelten als eine geschlossene Einheit. Das heißt, sobald das Führungsfahrzeug eine Kreuzung befährt, muss der gesamte Verband diese auch überqueren - auch dann, wenn die Ampel währenddessen auf Rot umschaltet.
"Die Einsatzeinheiten der 25. Medizinischen Task Force, der Wasserrettungsgruppe, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr Chemnitz präsentieren damit, welche gemeinsame Kompetenz hinter der Notrufnummer 112 steht und welche ehrenamtlichen Einsatzkräfte für Stadt und Region im Einsatz sind", heißt es aus dem Rathaus weiter.
Interessierte können sich ab circa 16.30 Uhr an den Startpunkten Chemnitz-Center und im Neefepark die Fahrzeuge aus der Nähe anschauen und Fragen stellen.
Auch gegen 19 Uhr gibt es diese Möglichkeit noch einmal am Zielpunkt auf dem Markt.
