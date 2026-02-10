Blaulichtfahrt durch Chemnitz: Darum sind am Mittwoch so viele Einsatzfahrzeuge unterwegs

Chemnitz - Am Mittwoch werden zahlreiche Rettungsfahrzeuge in einer Blaulichtfahrt geschlossen durch Chemnitz fahren.

Am Dienstag werden etwa zehn Fahrzeuge unter Sondersignal durch Chemnitz fahren. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Grund dafür ist der Europäische Tag des Notrufs 112.

Ab 18 Uhr wird mit Fahrzeugen der Zivil- und Bevölkerungsschutzeinheiten des Technischen Hilfswerks (THW), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemeinsam mit Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Chemnitz eine Übungsfahrt durch das Chemnitzer Stadtgebiet stattfinden.

"Geplant sind zwei getrennte Marschverbände aller Organisationen, die vom Startpunkt Chemnitz-Center bzw. Neefepark zum Markt fahren und dort ca. 19 Uhr eintreffen. Entlang der Strecke kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen", teilte die Stadt mit.

Gefahren wird unter Sondersignal, zusätzlich sind die Fahrzeuge durch Flaggen gekennzeichnet. Blaue Flaggen befinden sich am Führungsfahrzeug sowie an allen folgenden Fahrzeugen und das Schlussfahrzeug trägt eine grüne Flagge.