Schlechtes Wetter? Diese Stadt in Deutschland punktet mit ihren Indoor-Aktivitäten

Chemnitz - Die ersten Monate des Jahres sind oft geprägt von Schauern und grauen Tagen. Das Reiseportal HolidayCheck hat untersucht, wo Paare und Familien selbst bei miesem Wetter das Beste an Aktivitäten rausholen können. Chemnitz landete im sogenannten Schlechtwetter-City-Index mit 90,5 Punkten auf Platz 1! Denn die Stadt bietet jede Menge Freizeitideen .

Kunstsammlungen und Oper sind gute Optionen für schlechtes Wetter. © Uwe Meinhold

Dafür wurden rund 130 deutsche Städte unter die Lupe genommen: Was kann man tun, wenn das Wetter mies ist? Dafür wurden die Indoor-Aktivitäten (Theater, Kinos, Museen, Schwimmbäder) für Erwachsene und Familien analysiert und ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Je mehr Indoor-Erlebnisse pro Kopf, desto höher die Punktzahl!

Das Ergebnis: Chemnitz hat die höchste Theater- und Operndichte bundesweit. Mit zehn Bühnen auf rund 246.000 Einwohner lässt sich selbst der trübste Sonntag stilvoll verbringen. Zudem gibt es 26 Museen, die einladen Kunst, Geschichte und Wissenschaft zu entdecken.

Jedoch nicht im Ranking berücksichtigt: der zweite Schließtag für die städtischen Kunstsammlungen. Dennoch gibt's 90,5 von 100 möglichen Punkten.