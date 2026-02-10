Chemnitz: Deshalb leuchtet die Esse heute nur in einer Farbe
Chemnitz - Die bunte Esse in Chemnitz wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein besonderes Signal senden.
Am 302 Meter hohen Wahrzeichen am Heizkraftwerk von eins energie wird ab Einbruch der Dunkelheit nur das grüne Segment im unteren Teil des Lulatschs beleuchtet sein.
Das hat einen besonderen Grund: der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit. Seit 2006 macht er jedes Jahr am 10. Februar auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankungen, deren Familien und alle, die sie begleiten, aufmerksam. Die Farbe Grün symbolisiert die Verbundenheit mit den Betroffenen.
eins möchte mit der Sonderbeleuchtung zusätzliche Aufmerksamkeit auf den wichtigen Tag lenken. Es sollen die Angebote und die Arbeit der Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche bekannter gemacht werden.
Titelfoto: Harry Härtel