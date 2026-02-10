 831

Chemnitz: Deshalb leuchtet die Esse heute nur in einer Farbe

Nur das grüne Segment wird an der bunten Chemnitzer Esse ab Dienstagabend leuchten. Das hat einen besonderen Grund.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die bunte Esse in Chemnitz wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein besonderes Signal senden.

Nur das grüne Segment wird ab Dienstagabend an Sachsens höchstem Bauwerk leuchten.
Nur das grüne Segment wird ab Dienstagabend an Sachsens höchstem Bauwerk leuchten.  © Harry Härtel

Am 302 Meter hohen Wahrzeichen am Heizkraftwerk von eins energie wird ab Einbruch der Dunkelheit nur das grüne Segment im unteren Teil des Lulatschs beleuchtet sein.

Das hat einen besonderen Grund: der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit. Seit 2006 macht er jedes Jahr am 10. Februar auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankungen, deren Familien und alle, die sie begleiten, aufmerksam. Die Farbe Grün symbolisiert die Verbundenheit mit den Betroffenen.

eins möchte mit der Sonderbeleuchtung zusätzliche Aufmerksamkeit auf den wichtigen Tag lenken. Es sollen die Angebote und die Arbeit der Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche bekannter gemacht werden.

Titelfoto: Harry Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: