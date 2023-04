Cleveres Marketing: "Blitz"-Werbung profitiert vom Blitzer

Chemnitz - Diese Reklame hat Sparpotenzial. Mit einem Transparent zu "BLITZ"-Mörtel wirbt die Firma Raab Karcher ausgerechnet am stationären Blitzer in der Kalkstraße in Chemnitz. Kurz danach nutzt ein Verkehrsanwalt möglichen Frust mit einem weiteren Werbetransparent: "Geblitzt? Ich helfe gern."