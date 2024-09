Bombendrohung! Chemnitzer Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt

Chemnitz - Aufregung im Chemnitzer Hauptbahnhof am heutigen Montagabend! Wegen einer Bombendrohung musste der Bahnhof kurzzeitig gesperrt werden. Wenig später konnten die Züge allerdings wieder rollen - es handelte sich wohl um einen Fehlalarm.

Die Hintergründe der Bombendrohung sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt und versucht herauszufinden, wer hinter der Drohung steckt. Durch den Einsatz am heutigen Montagabend kam es zu leichten Zugverspätungen rund um Chemnitz.

Derartige Vorfälle sind leider kein Einzelfall: In den letzten Monaten häuften sich in Sachsen ähnliche Drohungen, besonders Schulen waren immer wieder Ziel von anonymen Mails, in denen Bombenanschläge angedroht wurden.

Auch wenn sich alle bisherigen Drohungen als falsch herausstellten, geht die Polizei bei jeder einzelnen Meldung auf Nummer sicher. Die Beamten sperren die betroffenen Bereiche stets ab und durchsuchen die Gebäude akribisch, um jede Gefahr auszuschließen.