Chemnitz: Bringt dieser Gutschein neuen Schwung in die City?
Chemnitz - Mit einem neuen "Chemnitz City"-Gutschein möchte die Stadt neuen Schwung ins Zentrum bringen. Der Gutschein richtet sich laut Stadt an alle, "die bewusst lokal einkaufen möchten".
"Jeder eingelöste Gutscheinbetrag bleibt in Chemnitz und unterstützt die lokalen Anbieter sowie die Strukturen, die die Innenstadt lebendig machen", heißt es aus dem Rathaus.
Die Gutscheine sind sowohl in der Tourist-Information am Markt als auch online unter chemnitzcitygutschein.de erhältlich.
Kunden können dort flexible Gutscheinwerte erwerben und in den rund 40 Geschäften, Restaurants und Kulturbetrieben im Zentrum einlösen.
Silvana Bergk, Leiterin des Geschäftsbereichs Wirtschaft: "Mit dem 'Chemnitz City'-Gutschein schaffen wir ein Instrument, das Bürgernähe, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung verbindet."
Immer wieder werden in Chemnitz Ideen umgesetzt, um die Innenstadt zu beleben. Vor zwei Jahren ging beispielsweise die Web-App "C the Treasure" (dt. Sieh den Schatz) an den Start, in der Chemnitzer und Touris die Stadt spielerisch erkunden konnten. Per Handy sollten virtuelle Juwelen gesammelt werden. Nach nur acht Monaten wurde die App offline gestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Ralph Kunz