Chemnitz: Bringt dieser Gutschein neuen Schwung in die City?

Chemnitz - Mit einem neuen "Chemnitz City"-Gutschein möchte die Stadt neuen Schwung ins Zentrum bringen. Der Gutschein richtet sich laut Stadt an alle, "die bewusst lokal einkaufen möchten".

In der Tourist-Information gibt es den neuen "Chemnitz City"-Gutschein zu kaufen. © Kristin Schmidt

"Jeder eingelöste Gutscheinbetrag bleibt in Chemnitz und unterstützt die lokalen Anbieter sowie die Strukturen, die die Innenstadt lebendig machen", heißt es aus dem Rathaus.

Die Gutscheine sind sowohl in der Tourist-Information am Markt als auch online unter chemnitzcitygutschein.de erhältlich.

Kunden können dort flexible Gutscheinwerte erwerben und in den rund 40 Geschäften, Restaurants und Kulturbetrieben im Zentrum einlösen.

Silvana Bergk, Leiterin des Geschäftsbereichs Wirtschaft: "Mit dem 'Chemnitz City'-Gutschein schaffen wir ein Instrument, das Bürgernähe, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung verbindet."