Brunnen am Chemnitzer Schloßteich defekt
Chemnitz - Der Leuchtbrunnen im Chemnitzer Schloßteichpark muss repariert werden.
Wie die Stadt mitteilte, ist der Brunnen, der sich hinter den Schillingschen Figuren befindet, seit Anfang dieser Woche außer Betrieb.
Grund ist eine technische Havarie: "Bei der diesjährigen Inbetriebnahme des Brunnens wurde ein Defekt an der Saugleitung festgestellt, die zum Wassereintritt im Pumpenhaus geführt hatte", heißt es weiter.
Die Pumpentechnik wurde teilweise beschädigt, deshalb läuft das Wasserspiel des Leuchtbrunnens aktuell nicht.
Zur Reparatur der defekten Pumpentechnik wurde die Anlage komplett außer Betrieb genommen.
Nach aktuellem Stand werden diese Arbeiten und die anschließenden Tests circa vier bis sechs Wochen dauern. Ab Mitte Juni soll der Brunnen dann wieder sprudeln.
Titelfoto: Ralph Kunz