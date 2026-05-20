Brunnen am Chemnitzer Schloßteich defekt

Chemnitz - Der Leuchtbrunnen im Chemnitzer Schloßteichpark muss repariert werden.

Wegen einer technischen Havarie ist der Leuchtbrunnen im Schloßteichpark voraussichtlich bis Mitte Juni außer Betrieb. © Ralph Kunz

Wie die Stadt mitteilte, ist der Brunnen, der sich hinter den Schillingschen Figuren befindet, seit Anfang dieser Woche außer Betrieb.

Grund ist eine technische Havarie: "Bei der diesjährigen Inbetriebnahme des Brunnens wurde ein Defekt an der Saugleitung festgestellt, die zum Wassereintritt im Pumpenhaus geführt hatte", heißt es weiter.

Die Pumpentechnik wurde teilweise beschädigt, deshalb läuft das Wasserspiel des Leuchtbrunnens aktuell nicht.