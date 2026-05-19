Pflanzenkübel gegen Raser: Verkehrsversuch in Chemnitz wird beendet

Chemnitz - Der Verkehrsversuch in der Bahnstraße im Chemnitzer Ortsteil Schönau wird beendet. Seit Mai 2024 wurde dort mit Pflanzkübeln getestet, ob eine abschnittsweise Verengung der Fahrbahn den Durchgangsverkehr reduzieren kann.

Seit Mai 2024 stehen auf der Bahnstraße in Chemnitz Pflanzkübel, um den Verkehr zu beruhigen. © Ralph Kunz

Wie die Stadt mitteilt, endet der Versuch in diesem Monat planmäßig.

Derzeit bereiten das Verkehrs- und Tiefbauamt sowie der städtische Bauhof die vollständige Entfernung der Pflanzkübel und Markierungen vor.

Die Auswertung des Verkehrsversuchs soll im Laufe des Jahres erfolgen.