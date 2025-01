BSW stellt Direktkandidaten für Chemnitz auf: Politik-Professor will in den Bundestag

Chemnitz - Dr. Christian Schweiger (52) will für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Bundestag einziehen! Doch ob der Politik-Dozent aus Breitenbrunn (Erzgebirge) den Sprung nach Berlin schafft, ist völlig unklar – dafür müsste der 52-Jährige die meisten Erststimmen in Chemnitz holen.