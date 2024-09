Bunte Herbstausflüge für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Endlich wieder Wochenende! Und an diesem Samstag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. Aber schaut selbst ...

Chemnitz - "Light our Vision" findet am heutigen Abend zum letzten Mal dieses Jahr statt. Ab 19.30 Uhr erstrahlt die Stadt nochmal in neuem Licht.

Insgesamt 16 Standorte in Chemnitz werden von 21 Künstlern illuminiert. So wird zum Beispiel der "Nischel" von der Videokünstlerin Vanessa Cardui in Szene gesetzt.

Die Shows dauern jeweils 5 bis 10 Minuten, dazwischen gibt es 15 Minuten Pause zum Wechsel der Location.