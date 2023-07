12.07.2023 16:10 Bunte Lampenschirme in der Chemnitzer City: Neues Fotomotiv im Zentrum

In der Straße "Am Rathaus" in Chemnitz werden in den nächsten Tage verschiedene bunte Lampenschirme leuchten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neues Projekt in der Chemnitzer City! Bunte Lampenschirme leuchten bald in der Straße "Am Rathaus". In der Straße "Am Rathaus" leuchten in den nächsten Tage bunte Lampenschirme. © Philipp Köhler/Stadt Chemnitz Das Lampenschirmprojekt ist ein weiterer Baustein der Entwicklung der Chemnitzer City. Besucher der Chemnitzer City können in den nächsten Tagen das neue Illuminationsprojekt entdecken.

Auf einem Abschnitt von circa 30 Metern wird die Straße "Am Rathaus" mit 35 bunten Lampenschirmen in verschiedenen Größen beleuchtet. Chemnitz Lokal Chemnitz: Recyclinganlage im Heckert wirbelt weiter Staub auf "Diese schaffen voraussichtlich ab Freitag eine farbenfrohe Eingangssituation zum Marktplatz in die Innenstadt. Darüber hinaus eignet sich die Straße dann besonders in den Abendstunden als Fotomotiv in der Chemnitzer City", heißt es aus dem Rathaus. Solche Projekte sollen laut Stadt in Zukunft auch in anderen Straßenzügen fortgesetzt werden. Laut Stadt hat das Ganze 40.000 Euro gekostet. Finanziert wurden die Lampenschirme aus dem Innenstadtfonds der Stadt Chemnitz. Damit werden Maßnahmen unterstützt, die die Innenstadt beleben und auch die Aufenthaltsqualität erhöhen sollen. Dazu zählen unter anderem auch die neuen Sitzmöglichkeiten für die City.

Titelfoto: Philipp Köhler/Stadt Chemnitz