Buntes Promi-Treiben in Chemnitz: Zwischen Glückskleidern und Ragout fin

Chemnitz - Chemnitz lässt es im KuHa-Jahr mal richtig krachen. Zwischen dem großen Opening am 18. Januar und dem Opernball am Wochenende stand am gestrigen Dienstagabend der OB-Neujahrsempfang unter dem Motto "Kulturhauptstädte entdecken - Europa zu Besuch" im Feierkalender der Stadt.