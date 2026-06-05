Busse statt Züge: Einschränkungen auf Bahnlinie zwischen Chemnitz und Leipzig

Chemnitz - Fahrgäste müssen sich ab Montag bis zum 25. Juni auf der Linie RE6 zwischen Chemnitz - Leipzig auf Einschränkungen einstellen.

Auf der Strecke des RE6 (Chemnitz - Leipzig) kommt es ab Montag zu Einschränkungen. © Kristin Schmidt

Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO wird bei ausgewählten Abend- und Nachtverbindungen zwischen Geithain und Chemnitz Hbf Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Der SEV verkehrt in beiden Richtungen und bedient die regulären Zwischenhalte. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) weist darauf hin, dass die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern in den Bussen nur eingeschränkt möglich ist.