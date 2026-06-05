Busse statt Züge: Einschränkungen auf Bahnlinie zwischen Chemnitz und Leipzig
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Chemnitz - Fahrgäste müssen sich ab Montag bis zum 25. Juni auf der Linie RE6 zwischen Chemnitz - Leipzig auf Einschränkungen einstellen.
Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO wird bei ausgewählten Abend- und Nachtverbindungen zwischen Geithain und Chemnitz Hbf Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.
Der SEV verkehrt in beiden Richtungen und bedient die regulären Zwischenhalte. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) weist darauf hin, dass die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern in den Bussen nur eingeschränkt möglich ist.
Durch die Bauarbeiten und den Ersatzverkehr kommt es zu früher und später gelegten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Nicht aufgeführte Zugverbindungen verkehren nach aktuellem Fahrplan.
Titelfoto: Kristin Schmidt