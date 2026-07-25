Haftentlassung: Sächsische "Corona-Ärztin" Bianca W. wieder frei

Chemnitz/Moritzburg - Die Moritzburger "Corona-Ärztin" Bianca W. (69) ist wieder frei. Am Freitag wurde die 69-Jährige aus der Frauen-JVA in Chemnitz entlassen.

Bianca W. (69) im Jahr 2024 bei ihrem Gerichtsprozess in Dresden: Die Medizinerin aus Moritzburg wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil sie über 1000 gefälschte Atteste ausstellte. © Peter Schulze

Wie die "Ostdeutsche Allgemeine" berichtet, habe die Medizinerin ihre Haftstrafe zu zwei Dritteln abgesessen. W. wollte demnach keinen großen Wirbel um ihre Freilassung - auch auf Rücksicht auf andere Gefangene.



Weil die 69-Jährige laut Staatsanwaltschaft in über 1000 Fällen gefälschte Atteste ausstellte - und damit einen Haufen Geld verdiente - wurde sie vom Dresdner Landgericht zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.



Zuvor saß die Moritzburgerin ganze 476 Tage in Untersuchungshaft. Nach dem Urteil im Juni 2024 kam sie vorerst auf freien Fuß. Im Februar 2026 musste sie erneut in die Frauen-JVA in Chemnitz, um ihre Reststrafe abzusitzen.

Nun ist die 69-Jährige wieder auf freiem Fuß. Ihre Existenz ist jedoch zerstört. Das Haus der Medizinerin wurde versteigert. Zudem berichtet die "Ostdeutsche Allgemeine" von finanziellen Problemen - unter anderem wegen hohen Gerichts- und Anwaltskosten.

Außerdem könnte weiterer juristischer Ärger drohen - es läuft ein zweites Verfahren gegen die Ärztin, über dessen Zulassung noch entschieden wird.