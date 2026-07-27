Noch immer kein Bauantrag für Chemnitzer Wasserstoffcampus

Chemnitz - Langersehnt, millionenschwer gefördert - und trotzdem ist auf dem Gelände an der Fraunhoferstraße in Chemnitz noch kein Bagger zu sehen. Vom geplanten Hydrogen Innovation Center (HIC) kündet derzeit lediglich eine Infotafel. Wie aus einer Stadtratsanfrage hervorgeht, wurde immer noch nicht der Bauantrag gestellt .

Karl Lötsch (im Bild) führt zusammen mit Nico Keller die HIC gGmbH. © Kristin Schmidt

HIC-Geschäftsführer Nico Keller (35) widerspricht jedoch dem Eindruck von Stillstand: "Von dritter Seite betrachtet sind bisherige Aufwendungen und notwendige Prozessschritte meist nicht wahrnehmbar." Das Projekt verlaufe planmäßig: Nach der Übergabe des Fördermittelbescheids im März 2025 wurde zunächst das Projektteam aufgebaut.

Im September folgte die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für den ersten Bauabschnitt, die im Januar 2026 vergeben wurden.

"Das Vorhaben muss aufgrund der Förderhöhe vergaberechtlich wie ein öffentlicher Bau behandelt werden und damit ganz klaren Regularien folgen", so Keller.

Im Mai dieses Jahres wurden die Planungsleistungen für den zweiten Bauabschnitt vergeben.