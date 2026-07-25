25.07.2026 08:02 Schon gewusst? Im Chemnitzer Hauptbahnhof gilt Alkoholverbot

Der Chemnitzer Hauptbahnhof gehört bereits seit Juni zu den alkoholfreien Bahnhöfen - doch kaum jemand weiß davon.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Das seit Dienstag offiziell geltende Alkoholverbot an Bahnhöfen der Deutschen Bahn (DB) soll bis zum 15. Oktober 2026 schrittweise an rund 5400 Bahnhöfen umgesetzt werden. Der Chemnitzer Hauptbahnhof gehört bereits seit Juni zu den alkoholfreien Bahnhöfen - doch kaum jemand weiß davon.

Seit Juni gilt im Chemnitzer Hauptbahnhof ein Alkoholverbot. © Uwe Meinhold Bislang weist nur ein Aushang am Haupteingang auf die Regelung hin. Nach Angaben der DB sollen künftig weitere Plakate folgen. Zudem sind Lautsprecherdurchsagen geplant. Die Hinweise machen darauf aufmerksam, dass im gesamten Bahnhofsbereich der Konsum alkoholischer Getränke sowie das offene Mitführen zum direkten Konsum verboten sind. Die Regelung gilt in der Bahnhofshalle, auf den Bahnsteigen, den Zugwegen und dem Vorplatz. Chemnitz Lokal Leerstand am Chemnitzer Hauptbahnhof immer schlimmer Ausgenommen sind verschlossene Getränke, die beispielsweise nach einem Einkauf transportiert werden. "Auch in den gastronomischen Betrieben innerhalb des Bahnhofs darf weiterhin Alkohol getrunken werden", sagt DB-Sprecher Jörg Bönisch.

In Regionalzügen gibt es kein generelles Alkoholverbot

Ein Aushang am Haupteingang weist bislang unauffällig auf das Alkoholverbot hin. © Linus Tresselt Bei Verstößen drohen Platz- oder Hausverweise. Wiederholte Verstöße können zu einem schriftlichen Hausverbot durch die DB Sicherheit führen. Die Bundespolizei unterstützt die Durchsetzung der Regelung. Wird ein Hausverbot missachtet, kann die Bahn Strafantrag stellen. In Regionalzügen gibt es dagegen kein generelles Alkoholverbot. In den am Chemnitzer Hauptbahnhof haltenden Linien RE 3, RE 6, RB 30 und RB 45 ist Alkohol nicht grundsätzlich untersagt. Chemnitz Lokal Neue Gastro-Terrasse in Chemnitz: Galerie Roter Turm öffnet zum Stadthallenpark Fahrgäste können jedoch ausgeschlossen werden, wenn sie dadurch die Sicherheit oder Ordnung des Betriebs oder andere Reisende gefährden.

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