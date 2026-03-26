Busse statt Züge: Hier herrscht in Chemnitz Ersatzverkehr

Chemnitz - Die City-Bahn Chemnitz wird im April ausgebremst - und damit fast ihr gesamtes Netz.

Auch die C11 ist vom Schienenersatzverkehr betroffen. © Kristin Schmidt

Wie das Eisenbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte, müssen sich City-Bahn-Fahrgäste im kommenden Monat auf Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Aufgrund von "Arbeiten an der Infrastruktur" ist tage- oder wochenweise fast das gesamte Netz betroffen.

Wir haben Euch den SEV zusammengefasst: