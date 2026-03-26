Busse statt Züge: Hier herrscht in Chemnitz Ersatzverkehr
Chemnitz - Die City-Bahn Chemnitz wird im April ausgebremst - und damit fast ihr gesamtes Netz.
Wie das Eisenbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte, müssen sich City-Bahn-Fahrgäste im kommenden Monat auf Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.
Aufgrund von "Arbeiten an der Infrastruktur" ist tage- oder wochenweise fast das gesamte Netz betroffen.
Wir haben Euch den SEV zusammengefasst:
C11 zwischen Altchemnitz und Uhlestraße bereits vom 28. März bis zum 2. April sowie vom 7. bis zum 8. April
C13 zwischen Aue <> Thalheim vom 7. bis zum 9. April
C13 zwischen Aue <> Thalheim <> Chemnitz Technopark vom 10. bis zum 19. April
C14 zwischen Thalheim <> Chemnitz Technopark vom 10. bis zum 19. April
C15 zwischen Hainichen <> Chemnitz Hauptbahnhof am 13. und 14. April von 8 bis 17 Uhr
C15 zwischen Hainichen <> Chemnitz Hauptbahnhof <> Chemnitz Zentralhaltestelle vom 19. bis zum 24. April
RB 92 zwischen Stollberg <> Glauchau vom 13. bis zum 17. April
Abweichungen bei An- und Abfahrtszeiten
City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube: "Wir versuchen selbstverständlich, die Behinderungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. "
Die City-Bahn weist zudem darauf hin, dass die An- und Abfahrtszeiten sowie die Haltestellen beim SEV meistens vom Regelfahrplan abweichen.
Am besten informiert Ihr Euch im Vorfeld unter city-bahn.de/stoerungsmeldungen.
Titelfoto: Kristin Schmidt