Cannabis-Club mitten im Wohngebiet: Grünes Licht für die Kiffer vom Chemnitzer Kaßberg

Chemnitz - Noch riecht es in der Franz-Mehring-Straße nach Baustelle, doch schon im Oktober soll hier legal Cannabis ausgegeben werden. Der Cannabis Social Club Chemnitz (CSC Sachsen) baut auf dem Kaßberg seit seiner Zulassung am 2. Juli seine erste genehmigte Ausgabestelle aus.

Der insgesamt dritte Chemnitzer Cannabis-Club hat seinen Sitz in der Franz-Mehring-Straße. © Uwe Meinhold

Für Vereins-Chef Benjamin Löwe (41) ist das Projekt eine persönliche Mission. Zwei seiner besten Freunde hätten bei ihrem Dealer neben Cannabis auch Crystal angeboten bekommen.

"Ab da begann das Drama - mit Psychosen, Obdachlosigkeit und zerbrochenen Familien." Deshalb wolle er Erwachsenen eine kontrollierte Alternative zum Schwarzmarkt bieten.

"Wenn der Dealer alles hat, kann aus einem Cannabis-Kauf schnell der Einstieg in etwas ganz anderes werden."

Der Club sollte bewusst nicht in einem abgelegenen Industriegebiet entstehen. "Es ist ein gesellschaftliches Thema, also muss das Angebot dort sein, wo die Leute sind."

Wegen der vorgeschriebenen Abstände zu Schulen, Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sei die Standortsuche jedoch schwierig gewesen.