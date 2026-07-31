Medizincampus Chemnitz: Hier können die Pläne für das Mega-Projekt eingesehen werden

Chemnitz - Der geplante Chemnitzer Medizincampus ist zum Greifen nah: Nachdem der zuständige Stadtratsausschuss für Stadtentwicklung schon im Herbst grünes Licht dafür gegeben hat, können Interessierte nun das Planungskonzept einsehen.

Der Medizincampus Chemnitz soll unmittelbar an den Hauptstandort des Klinikums angrenzen, um Forschung, Ausbildung und medizinische Versorgung zu bündeln. © Kristin Schmidt

Der "MCC - Medizincampus Chemnitz" soll direkt neben dem Hauptstandort des Chemnitzer Klinikums in der Flemmingsstraße entstehen. Zwischen Frauen- und Kinderklinik und dem Crimmitschauer Wald ist dafür eine Fläche für Forschung, Ausbildung und medizinische Versorgung vorgesehen, die in etwa die Größe von acht Fußballfeldern (insgesamt rund sechs Hektar) hat. Das Projekt wird gemeinsam mit der TU Dresden realisiert.

Auf dem neuen Medizincampus sollen künftig Forschung, Lehre und Praxis gebündelt werden und es sollen mehr Ärzte in der Region ausgebildet werden. Ziel ist es, damit Chemnitz zu einem Top-Standort für die Medizinausbildung zu machen.

Die langfristige Strategie des Klinikums als Ausbildungsstandort ist es auch, Ärzte eng an die Region zu binden und eine Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau für die Zukunft zu sichern.

Die Planungskonzepte und deren Begründung sind bis 11. August im Neuen Technischen Rathaus, Friedensplatz 1, im Auslegungsraum A014 links neben dem Haupteingang ausgelegt.

Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 15 Uhr sowie donnerstags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.