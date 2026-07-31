Medizincampus Chemnitz: Hier können die Pläne für das Mega-Projekt eingesehen werden
Chemnitz - Der geplante Chemnitzer Medizincampus ist zum Greifen nah: Nachdem der zuständige Stadtratsausschuss für Stadtentwicklung schon im Herbst grünes Licht dafür gegeben hat, können Interessierte nun das Planungskonzept einsehen.
Der "MCC - Medizincampus Chemnitz" soll direkt neben dem Hauptstandort des Chemnitzer Klinikums in der Flemmingsstraße entstehen. Zwischen Frauen- und Kinderklinik und dem Crimmitschauer Wald ist dafür eine Fläche für Forschung, Ausbildung und medizinische Versorgung vorgesehen, die in etwa die Größe von acht Fußballfeldern (insgesamt rund sechs Hektar) hat. Das Projekt wird gemeinsam mit der TU Dresden realisiert.
Auf dem neuen Medizincampus sollen künftig Forschung, Lehre und Praxis gebündelt werden und es sollen mehr Ärzte in der Region ausgebildet werden. Ziel ist es, damit Chemnitz zu einem Top-Standort für die Medizinausbildung zu machen.
Die langfristige Strategie des Klinikums als Ausbildungsstandort ist es auch, Ärzte eng an die Region zu binden und eine Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau für die Zukunft zu sichern.
Die Planungskonzepte und deren Begründung sind bis 11. August im Neuen Technischen Rathaus, Friedensplatz 1, im Auslegungsraum A014 links neben dem Haupteingang ausgelegt.
Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 15 Uhr sowie donnerstags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.
Pläne können auch online eingesehen werden
Wer bei der Sommerhitze keine Lust hat, erst in die Stadt zu fahren, um sich die Pläne anzuschauen, kann dies auch im Internet unter chemnitz.de/fruehzeitige_beteiligung und im Landesportal Sachsen unter bauleitplanung.sachsen.de tun.
Während der öffentlichen Auslegung der Pläne haben die Bürger die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung im Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt. Dafür können telefonisch unter 0371/4886101 oder per E-Mail Termine ausgemacht werden.
Titelfoto: Kristin Schmidt